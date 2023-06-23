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  1. Суспільство

23 червня: яке сьогодні свято та головні події в Україні та світі

09:51, 23 червня 2023
В Україні 23 червня відзначається День державної служби.
23 червня: яке сьогодні свято та головні події в Україні та світі
Фото: rada.gov.ua

У п’ятницю, 23 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

23 червня відзначається День державної служби України, Міжнародний день рожевого вина та Міжнародний Олімпійський день.

Також в країні відзначають День Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

В Естонії - День перемоги, у Люксембургу - Національне свято Великого Герцогства Люксембург. День народження Великого Герцога, у Польщі та Нікарагуа - День батька, у Казахстані - День поліції, у Молдові - День проголошення суверенітету, у Канаді - Національний день пам'яті жертв тероризму.

День державної служби

Подія заснована ООН у грудні 2002 року. Головна її мета - привернення уваги країн-членів до важливої ролі державної служби в міжнародному розвитку.

4 квітня 2003 року, 20 років тому, Л. Кучма підписав Указ № 291/2003, який наказує щорічно, 23 червня відзначати в Україні нове свято - "День державної служби". Свято запроваджується з урахуванням ролі "державної служби в процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави". Дату обрали не випадково, адже саме цього дня також відзначають День державної служби Організації Об'єднаних Націй.

Міжнародний Олімпійський день

Олімпійські ігри сьогодні є найважливішими спортивними подіями і відбуваються вони раз на чотири роки. Свято запровадили на честь повернення світу Олімпійського руху після створення Міжнародного Олімпійського комітету. Головна мета події - закликати якомога більше людей займатися спортом.

Яке сьогодні церковне свято

23 червня, в православному календарі — день пам’яті священномученика Тимофія Пруського. Протягом свого життя він розповсюджував слово Боже, надихаючи інших своїм прикладом. Він організовував богослужіння, проповідував милосердя та допомагав загубленим та убогим. Тимофій був прикладом покори й самовідданості, завжди стараючись допомогти іншим в їхніх потребах.

Календар важливих подій за 23 червня:

1888 - У Києві відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому;

1917 - На II-му Всеукраїнському військовому з'їзді в Києві було проголошено I Універсал Української Центральної Ради;

1940 - Французький генерал Шарль де Голль оголосив про створення в Лондоні Французького національного комітету;

1961 - Набув чинності підписаний 1959 року Договір про мирне наукове використання Антарктики;

1987 - Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною - 6 м 3 см;

1990 - Почалося повернення кримських татар на батьківщину;

2001 - Розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну;

2016 - На референдумі про членство Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52 % за явки 72 %) проголосували за вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу ("Брекзит"). Наступного дня прем'єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент "Брекзиту", оголосив про свій намір вийти у відставку;

2022 - Європейська Рада офіційно надала Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

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