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  1. В Україні

Україна готується до можливих ударів по енергетиці восени, — Скібіцький

09:35, 23 червня 2023
В ГУР прогнозують загострення атак в осінній період.
Україна готується до можливих ударів по енергетиці восени, — Скібіцький

Україна готується до можливих ударів по енергетиці восени. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

«Наша оцінка - що ці удари триватимуть, незважаючи на те, що вони почали, скажімо, економити ракетне озброєння. Тому що та кампанія, яка проводилася восени, взимку, коли вони використовували за один удар 80-100 ракет, виснажила арсенали і запаси російської федерації. І на сьогодні ми фіксуємо, що те, що виробляється, одразу йде у війська для подальшого застосування», - наголосив він.

Також Скібіцький акцентував, що «росія активно почала використовувати хибні цілі, наприклад, крилаті ракети Х-55 вони зараз допрацьовують і використовують як хибну ціль для виснаження нашої протиповітряної оборони».

«Ми також відзначаємо зменшення кількості ракет в ударі, але, вочевидь, агресор все ж таки намагатиметься підтримувати частоту ударів - методично, день у день, вражати наші об'єкти та тримати наше населення в такій напрузі... Це виснажує людей», - сказав заступник начальника ГУР.

Що стосується загострення атак в осінній період, Скібіцький визнав: «Ми не виключаємо такої можливості... Але ми готуємося до цього. Тому здійснюються всі заходи щодо посилення нашої системи протиповітряної оборони, отримання нових комплексів ППО. На це також була спрямована конференція у форматі «Рамштайн». Одне з ключових і пріоритетних питань на сьогодні - протиповітряна оборона, це ракети, це можливість збільшення кількості сучасних комплексів ППО».

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