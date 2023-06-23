Украина готовится к возможным ударам по энергетике осенью, — Скибицкий

В ГУР прогнозируют обострение атак в осенний период.

Украина готовится к возможным ударам по энергетике осенью. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

«Наша оценка – что эти удары будут продолжаться, несмотря на то что они начали, скажем, экономить ракетное вооружение. Потому что кампания, которая проводилась осенью, зимой, когда они использовали за один удар 80-100 ракет, истощила арсеналы и запасы российской федерации. И на сегодняшний день мы фиксируем, что то, что производится, сразу идет в войска для дальнейшего применения», - подчеркнул он.

Также Скибицкий акцентировал, что «россия активно начала использовать ложные цели, например, крылатые ракеты Х-55, они сейчас дорабатывают и используют как ложную цель для истощения нашей противовоздушной обороны».

«Мы также отмечаем уменьшение количества ракет в ударе, но, очевидно, агрессор все же попытается поддерживать частоту ударов - методично, изо дня в день, поражать наши объекты и держать наше население в таком напряжении... Это истощает людей», - сказал заместитель начальника ГУР.

Что касается обострения атак в осенний период, Скибицкий признал: «Мы не исключаем такую возможность... Но мы готовимся к этому. Поэтому осуществляются все меры по усилению нашей системы противовоздушной обороны, получению новых комплексов ПВО. На это также была направлена конференция в формате Рамштайн. Один из ключевых и приоритетных вопросов на сегодняшний день - противовоздушная оборона, это ракеты, это возможность увеличения количества современных комплексов ПВО».

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