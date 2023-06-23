В Украине с 23 июня заработал Единый реестр оружия, — МВД

Получение разрешений на владение оружием станет проще.

С пятницы, 23 июня, в Украине заработал Единый реестр оружия. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, теперь граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Упрощенным станет и получение разрешений на обладание оружием.

«Основными преимуществами внедрения ЕРЗ является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Кроме того, благодаря диджитализации услуг в сфере обращения оружия, процедура получения разрешений будет упрощена.

Единый реестр оружия предполагает также создание электронных кабинетов. Поэтому украинцы смогут получить услугу, не выходя из дома, без посещения органа Нацполиции путем подачи документов через «Единое окно гражданина» по ссылке или в магазине по продаже оружия.

Понимаю, что вопросов нововведений будет много, поэтому мы создали дополнительные каналы связи с гражданами:

Контакт-центр ЕРЗ: 044-33-44-035

Чат-бот Единого реестра оружия в Телеграмме @arms_mvs_bot

Уверенно двигаемся к воплощению всех запланированных проектов безопасности», — отметил Клименко.

Раньше мы писали, как предоставить документы на получение разрешения на оружие.

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