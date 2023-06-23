В Україні з 23 червня запрацював Єдиний реєстр зброї, – МВС

Отримання дозволів на володіння зброєю стане простішим.

Від п’ятниці, 23 червня, в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Про це повідомив міністр внутрішніх справи Ігор Клименко.

За його словами, тепер громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Спрощеним стане і отримання дозволів на володіння зброєю.

«Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.

Єдиний реєстр зброї передбачає також створення Електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» за посиланням або у магазині з продажу зброї.

Розумію, що питань стосовно нововведень буде багато, тож ми створили додаткові канали зв’язку з громадянами:

Контакт-центр ЄРЗ: 044-33-44-035

Чат-бот Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot

Впевнено рухаємося до втілення усіх запланованих безпекових проєктів», — зазначив Клименко.

Раніше ми писали, як подати документи на отримання дозволу на зброю.

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