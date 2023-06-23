У Києві з’явилися оголошення із закликом прибути до військкомату: що вони означають

Відповідні роздруковані оголошення з’явилися у під’їздах деяких житлових будинків.

В Оболонському районі Києва з'явилися оголошення, в яких зазначається, що чоловікам треба прийти у військкомат.

Йдеться про обов'язок з'явитися у військкомат у 10-денний термін. Вимога стосується навіть тих, хто не отримував персональних повісток чи мобілізаційних розпоряджень, і в тому числі не прописаних в Оболонському районі, а лише тих, хто проживає в ньому.

Наказ військкома Оболонського району також опубліковано на сторінці територіального центру в Facebook.

Однак це звичайна робота територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Подібні накази ТЦК видають щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації. Основна мета — повторне оповіщення військовозобов'язаних для подальшої явки в ТЦК.

Районні в місті Києві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) на виконання указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні», про «Загальну мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» мають право доводити до громадян інформацію про планові заходи.

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