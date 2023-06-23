Нічна атака рф: окупанти запустили по Україні 13 крилатих ракет, ППО знищила усі цілі

Російські окупанти цілилися по військовому аеродрому.

Сили протиповітряної оборони вночі 23 червня знищили усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та розвідувальний безпілотник, якими російські окупанти атакували територію України. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із 4-х бомбардувальників Ту-95мс.

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині», — йдеться у повідмоленні.

Крім того, за даними Повітряних сил, українські захисники знищили ворожий розвідувальний БпЛА не встановленого типу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.