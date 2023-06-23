Ночная атака рф: оккупанты запустили по Украине 13 крылатых ракет, ПВО уничтожило все цели

Российские оккупанты целились по военному аэродрому.

Силы противовоздушной обороны ночью 23 июня уничтожили все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 и разведывательный беспилотник, которыми российские оккупанты атаковали территорию Украины. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«Ночью 23 июня противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз атака направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.

Пуски совершались около полуночи из Каспийского моря из 4-х бомбардировщиков Ту-95мс.

Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным воздушных сил, украинские защитники уничтожили вражеский разведывательный БПЛА не установленного типа.

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