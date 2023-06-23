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Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

Кабмин опубликовал изменения по оплате труда госслужащих на прифронтовых территориях

Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. В Украине

В Киеве появились объявления с призывом прибыть в военкомат: что они означают

08:59, 23 июня 2023
Соответствующие распечатанные объявления появились в подъездах некоторых жилых домов.
В Киеве появились объявления с призывом прибыть в военкомат: что они означают

В Оболонском районе Киева появились объявления, в которых говорится, что мужчинам нужно прийти в военкомат.

Речь идет об обязанности явиться в военкомат в 10-дневный срок. Требование касается даже тех, кто не получал персональных повесток или мобилизационных распоряжений, и в том числе не прописанных в Оболонском районе, а только проживающих в нем.

Приказ военкома Оболонского района также опубликован на странице территориального центра в Facebook.

Однако это обычная работа территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Подобные приказы ТЦК издают всякий раз, когда продолжается действие военного положения и мобилизации. Основная цель – повторное оповещение военнообязанных для дальнейшей явки в ТЦК.

Районные в городе Киеве территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП) во исполнение указа президента Украины «О введении военного положения в Украине», «Общей мобилизации», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации » имеют право доводить до граждан информацию о плановых мероприятиях.

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