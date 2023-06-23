В Киеве появились объявления с призывом прибыть в военкомат: что они означают

Соответствующие распечатанные объявления появились в подъездах некоторых жилых домов.

В Оболонском районе Киева появились объявления, в которых говорится, что мужчинам нужно прийти в военкомат.

Речь идет об обязанности явиться в военкомат в 10-дневный срок. Требование касается даже тех, кто не получал персональных повесток или мобилизационных распоряжений, и в том числе не прописанных в Оболонском районе, а только проживающих в нем.

Приказ военкома Оболонского района также опубликован на странице территориального центра в Facebook.

Однако это обычная работа территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Подобные приказы ТЦК издают всякий раз, когда продолжается действие военного положения и мобилизации. Основная цель – повторное оповещение военнообязанных для дальнейшей явки в ТЦК.

Районные в городе Киеве территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП) во исполнение указа президента Украины «О введении военного положения в Украине», «Общей мобилизации», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации » имеют право доводить до граждан информацию о плановых мероприятиях.

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