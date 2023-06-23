росія використовує дельфінів для захисту бази чорноморського флоту в Севастополі, — британська розвідка

За даними Міноборони Британії, рф використовує тренованих тварин для різних завдань.

Останнім часом росія посилила захист бази чорноморського флоту в окупованому Севастополі та залучає для охорони дельфінів-афалін. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

Аналітики зазначають, що ще з літа 2022 року рф почала посилювати заходи безпеки для бази чорноморського флоту в окупованому Севастополі. Серед іншого, це щонайменше чотири шари сіток та бонових загороджень на вході у гавань.

Останніми тижнями, схоже, «лінію захисту» доповнили більшою кількістю спеціально навчених морських ссавців.

«На знімках можна бачити, що кількість плавучих загонів для ссавців у гавані майже подвоїлося. У них, скоріш за все, дельфіни-афаліни. В Арктиці флот також використовує білуг і тюленів. росія використовує тренованих тварин для різних завдань. Ті, які розміщені у гавані Севастополя, скоріш за все перебувають там для протидії дайверам противника», – зазначають в огляді.

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