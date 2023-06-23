Оновили програмне забезпечення ЄДР: що змінилося

Доопрацьовано функціонал прикладного програмного інтерфейсу ЄДР.

ДП «Національні інформаційні системи» 23 червня оновило програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР).

«В рамках проведеного оновлення було доопрацьовано функціонал прикладного програмного інтерфейсу ЄДР, в якому розширено перелік відомостей, що надаються за запитом на отримання детальної інформації про суб’єкта, а саме:

- відомості про структуру власності юридичної особи;

- додаткові відомості про кінцевого бенефіціарного власника», - сказано у повідомленні.

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