Оновили програмне забезпечення ЄДР: що змінилося

ДП «Національні інформаційні системи» 23 червня оновило програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР).
«В рамках проведеного оновлення було доопрацьовано функціонал прикладного програмного інтерфейсу ЄДР, в якому розширено перелік відомостей, що надаються за запитом на отримання детальної інформації про суб’єкта, а саме:
- відомості про структуру власності юридичної особи;
- додаткові відомості про кінцевого бенефіціарного власника», - сказано у повідомленні.
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