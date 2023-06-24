На Харківщині троє друзів вирішили «вести бізнес» з продажу наркотиків: їм повідомлено про підозру

На Харківщині правоохоронці викрили злочинну групу, яка виготовляла та збувала психотропні речовини та прекурсори.

Фото: gp.gov.ua

На Харківщині правоохоронці викрили організовану групу, яка виготовляла та збувала метамфетамін у великих масштабах. Її учасників підозрюють у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин та прекурсорів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, житель міста Лозова вирішив «вести бізнес» з продажу наркотиків, залучивши до нього двох своїх друзів.

Чоловіки закуповували оптовими партіями пігулки, які містять у своєму складі прекурсор – псевдоефедрин. Також вони купляли лабораторний йод та червоний фосфор.

З псевдоефедрину підозрювані виготовляли метамфетамін. Для запобігання швидкому псуванню його поміщували до попередньо заготовлених скляних ємностей. Дозу метамфетаміну у шприці вони продавали «клієнтам» за 300 гривень, а дозу пігулок з псевдоефедрином за майже 2000 гривень, зазначають у прокуратурі.

Товар зловмисники передавали покупцям особисто або через закладки, залишаючи їх в обумовлених місцях. Гроші від «бізнесу» чоловіки розподіляли між собою у заздалегідь обумовлених частинах.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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