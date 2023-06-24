YouTube тестує функцію дубляжу за допомогою штучного інтелекту

YouTube планує спростити дубляж відео за допомогою штучного інтелекту.

Фото: The Verge

YouTube хоче спростити дубляж відео іншими мовами за допомогою штучного інтелекту. Про це пише The Verge.

Зазначається, що компанія працює над функцією спільно з командою Aloud, сервісом дубляжу на базі штучного інтелекту, який розробили в Google Area 120.

Інструмент спочатку транскрибує відео, надаючи розшифровку, яку можна переглядати та редагувати. Потім він перекладає та створює дубляж.

YouTube уже тестує інструмент із сотнями творців. Штучний інтелект Aloud наразі підтримує кілька мов. Передбачається, що їхня кількість збільшиться.

Наразі Aloud доступний трьома мовами: англійською, іспанською та португальською мовами.

Також YouTube працює над тим, щоб дубляж був максимально схожим на голос автора та синхронізувався з рухом губ. Ці функції заплановані на 2024 рік.

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