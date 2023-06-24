YouTube тестирует функцию дубляжа с помощью искусственного интеллекта

YouTube планирует упростить дубляж видео с помощью искусственного интеллекта.

Фото: The Verge

YouTube хочет упростить дубляж видео на других языках с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет The Verge.



Компания работает над функцией совместно с командой Aloud, сервисом дубляжа на базе искусственного интеллекта, который разработали в Google Area 120.



Инструмент сначала транскрибирует видео, предоставляя расшифровку, которую можно просматривать и редактировать. Затем он переводит и создает дубляж.



YouTube уже тестирует инструмент с сотнями авторов. Искусственный интеллект Aloud поддерживает несколько языков. Предполагается, что их количество увеличится.

На сегодня Aloud доступен на трех языках: английском, испанском и португальском языках.



Также YouTube работает над тем, чтобы озвучка была максимально похожа на голос автора синхронизировалась с движением губ. Эти функции запланированы на 2024 год.

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