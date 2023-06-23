Зеленский дал срочное поручение уволить одесского военкома Борисова

Также Президент распорядился создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны для проверки всех военкомов во всех регионах Украины.

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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки и сообщил о результатах. Так, глава государства дал срочное поручение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить скандального одесского военкома Евгения Борисова.

Также Президент поручил создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины.

Кроме того, Зеленский заслушал доклады командующих. Еще на Ставке обсудили вопросы оборонно-наступательных операций, поставки оружия, контрактов с партнерами и темпы роста производства в украинском ОПК.

"Заслушал всех командующих. Генералы Залужный, Сырский, Тарновский, Москалев.

Доклад командующего Военно-Морскими силами вице-адмирала Неижпапы.

Доклад службы безопасности Украины, генерал Малюк.

Доклад Министра иностранных дел Украины Кулебы и Министра обороны Украины Резникова.

Доклад министра стратегпрома Камышина.

Вопросы оборонно-наступательных операций, поставки оружия, контрактов с партнерами, темпы роста производства в украинском ОПК", - рассказал Зеленский.

Напомним, что одесского военкома Борисова, оскандалившегося имением в Испании, восстановили в должности.

Также Давид Арахамия после расследования по одесскому военкому Борисова инициирует обращение для проверки военкомов всех областей.

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