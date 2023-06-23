Зеленский дал срочное поручение уволить одесского военкома Борисова

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки и сообщил о результатах. Так, глава государства дал срочное поручение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить скандального одесского военкома Евгения Борисова.
Также Президент поручил создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины.
Кроме того, Зеленский заслушал доклады командующих. Еще на Ставке обсудили вопросы оборонно-наступательных операций, поставки оружия, контрактов с партнерами и темпы роста производства в украинском ОПК.
"Заслушал всех командующих. Генералы Залужный, Сырский, Тарновский, Москалев.
Доклад командующего Военно-Морскими силами вице-адмирала Неижпапы.
Доклад службы безопасности Украины, генерал Малюк.
Доклад Министра иностранных дел Украины Кулебы и Министра обороны Украины Резникова.
Доклад министра стратегпрома Камышина.
Вопросы оборонно-наступательных операций, поставки оружия, контрактов с партнерами, темпы роста производства в украинском ОПК", - рассказал Зеленский.
Напомним, что одесского военкома Борисова, оскандалившегося имением в Испании, восстановили в должности.
Также Давид Арахамия после расследования по одесскому военкому Борисова инициирует обращение для проверки военкомов всех областей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.