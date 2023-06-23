Одесского военкома Евгения Борисова, оскандалившегося имением в Испании, восстановили в должности: Гуменюк объяснила причину

В ОК «Юг» отметили, что служебное расследование выезда Борисова на новогодние праздники в Испанию не выявило оснований для отстранения его от должности, и он продолжает выполнять свои обязанности.

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Руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгений Борисов, обвиняемый в приобретении имения и автопарка в Испании уже после начала войны, а также в несанкционированном выезде за границу, продолжает выполнять свои обязанности. Об этом рассказала руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

Гуменюк отметила, что служебное расследование выезда Борисова на новогодние праздники в Испанию не выявило оснований для отстранения его от должности, и он продолжает выполнять свои обязанности.

По ее словам, было установлено, что его выезд за границу на тот момент был «совершенно санкционирован и разрешен». Она отметила, что Борисов выезжал на лечение и предоставил все соответствующие документы.

«Служебное расследование завершено. Оснований для отстранения от должности не было. Потому он продолжает выполнять свои обязанности.

Что касается расследования возможного незаконного обогащения Борисова, Гуменюк отметила, что по этому поводу «длится следствие или расследование других правоохранительных органов, к которым мы не имеем отношения и вмешательства в их деятельность», — отметила Гуменюк.

Также на вопрос, не стоило ли на период расследования о приобретении Борисовым имущества отстранить его от обязанностей, Гуменюк отметила, что это не санкция военного командования.

«Это лучше обращаться за компетенцией – в соответствии с органом, проводящим расследование», - сказала она.

На вопрос, не изъявил ли Борисов желание, возможно, с репутационной точки зрения приостановить свою работу, Гуменюк ответила, что «его желаний, к сожалению, не знает».

Также она отметила, что декларирование состояния в рамках военного положения было ограничено. Поэтому доступа к информации об имуществе Борисова у нее нет.

Она подчеркнула, что в качестве начальника объединенного координационного прессцентра может озвучивать только официальную позицию.

«Официальная позиция как раз в том, что все выявленные и обнародованные факты подлежат проверке за компетенцией. В компетенции военного командования находились именно его основания выезда за границу во время военного положения. Они были предоставлены, обоснованы. И по результатам служебного расследования установлено, что нарушений нет. Далее работают другие правоохранительные органы, которые, я думаю, вынесут полноценную оценку, разберутся, расследуют и соберут все факты, проверят, сопоставят и докажут их подлинность или ошибочность», - отметила Гуменюк.

Ранее мы писали, что Арахамия после расследования по одесскому военкому Борисова инициирует обращение для проверки военкомов всех областей.

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