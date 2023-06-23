Одеського військкома Євгена Борисова, який оскандалився маєтком в Іспанії, поновили на посаді: Гуменюк пояснила причину

В ОК «Південь» зазначили, що службове розслідування щодо виїзду Борисова на новорічні свята в Іспанію не виявило підстав для відсторонення його від посади, і він продовжує виконувати свої обов’язки.

Фото: lenta.ua

Керівник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов, якого звинувачували у придбанні маєтку та автопарку в Іспанії вже після початку війни, а також у несанкціонованому виїзді за кордон, продовжує виконувати свої обов’язки. Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі Радіо Свобода.

Гуменюк зазначила, що службове розслідування щодо виїзду Борисова на новорічні свята в Іспанію не виявило підстав для відсторонення його від посади, і він продовжує виконувати свої обов’язки.

За її словами, було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був «абсолютно санкціонований і дозволений». Вона зазначила, що Борисов виїжджав на лікування і «надав всі відповідні документи».

«Службове розслідування завершене. Підстав для відсторонення від посади не було. Тому він продовжує виконувати свої обов’язки.

Щодо розслідування можливого незаконного збагачення Борисова Гуменюк зазначила, що з цього приводу «триває слідство або розслідування інших правоохоронних органів, до яких ми не маємо стосунку і втручання в їхню діяльність», — зазначила Гуменюк.

Також на запитання щодо того, чи не варто було на період розслідування про придбання Борисовим майна відсторонити його від обов’язків, Гуменюк зазначила, що це не санкція військового командування.

«Це краще звертатися за компетенцією – відповідно до органу, який проводить розслідування», - сказала вона.

На запитання, чи не виявив Борисов бажання, можливо, з репутаційної точки зору призупинити свою роботу, Гуменюк відповіла, що «його бажань, на жаль, не знає».

Також вона зазначила, що декларування статків в рамках воєнного стану було обмеженим. Тому доступу до інформації про майно Борисова вона не має.

Вона підкреслила, що як начальник об’єднаного координаційного пресцентру може озвучувати тільки офіційну позицію.

«Офіційна позиція полягає якраз в тому, що всі факти, які були виявлені і оприлюднені, підлягають перевірці за компетенцією. У компетенції військового командування знаходилися конкретно його підстави виїзду за кордон під час воєнного стану. Вони були надані, обґрунтовані. І, за результатами службового розслідування, встановлено, що порушень немає. Далі працюють інші правоохоронні органи, які, я думаю, винесуть повноцінну оцінку, розберуться, розслідують і зберуть всі факти, перевірять, зіставлять і доведуть їхню справжність або хибність», - зазначила Гуменюк.

Раніше ми писали, що Арахамія після розслідування щодо одеського військкома Борисова ініціює звернення для перевірки військкомів всіх областей.

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