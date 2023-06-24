Намагався зґвалтувати і наніс понад 20 ударів ножем: в Києві винесли вирок зловмиснику, який напав на дівчину

Попри численні поранення дівчина зуміла вирватися.

Судом оголошено обвинувальний вирок 33-річному чоловіку за фактом замаху на вбивство, поєднаного зі спробою зґвалтування. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.



Злочин стався на проспекті Лобановського у Києві.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений напав на 19-річну дівчину, яка поверталась з роботи додому. Схопивши потерпілу за шию, він намагався її зґвалтувати. Дівчина чинила спротив, тоді зловмисник наніс їй понад 20 ударів ножем у різні частини тіла.

Попри численні поранення дівчина зуміла вирватися, завдяки чому їй вдалося зберегти своє життя.

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва нападника визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Львові суд покарав зловмисника, який жорстоко вбив 19-річну дівчину.

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