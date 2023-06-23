В «Слуге народа» хотят сажать на 8 лет, если из-за закрытого укрытия погибли люди

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность в случае, если из-за отсутствия доступа к укрытию погибли люди.

Группа народных депутатов из фракции «Слуга народа», среди которых председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9362-1 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины о введении ответственности за нарушение требований по содержанию и нарушение эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, которым предлагается ввести штрафы за ненадлежащее состояние укрытий или отсутствие доступа к ним и уголовную ответственность в случае, если из-за отсутствия доступа к укрытию погибли люди.

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 175-3 Нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и ввести штрафы за ненадлежащее состояние укрытий в размере от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, а за рецидив от 500 до тысячи необлагаемых налогом минимумов

Кроме этого предусматривается введение уголовной ответственности в случае, если из-за недоступности укрытия или его ненадлежащего состояния погибли люди.

Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 270-2 Нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и установить, что нарушение установленных законодательством требований по содержанию и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, которое привело к гибели человека или другим тяжким последствиям, - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения после проверки укрытий. Ранее, как известно, из-за закрытого укрытия в одном из районов Киева погибли три человека.

Автор: Ярослав Конощук

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