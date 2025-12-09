  1. У світі

ЮНЕСКО представила керівні принципи щодо використання штучного інтелекту в судах та трибуналах

00:12, 9 грудня 2025
ЮНЕСКО представила настанови щодо використання штучного інтелекту в судах, щоб убезпечити людське правосуддя.
ЮНЕСКО представила керівні принципи щодо використання штучного інтелекту в судах та трибуналах
Фото: medianama.com
ЮНЕСКО оприлюднила нові настанови щодо використання систем штучного інтелекту в судах і трибуналах. Документ має забезпечити, щоб ШІ допомагав суддям, а не підривав принципи справедливого правосуддя, особливо на тлі зростання кількості нерозглянутих справ у світі.

У настановах наведено 15 ключових принципів та рекомендації для судових установ і суддів на всіх етапах роботи зі ШІ — від розробки та впровадження до моніторингу та оцінки.

ЮНЕСКО наголошує на важливості людського контролю, можливості аудиту та етичного застосування технологій. Необхідність таких правил стала очевидною після інцидентів, коли генеративний ШІ створював фальшиві аргументи, що призводило до затримок і фінансових втрат — зокрема у Високому суді Великої Британії.

Організація також навела позитивні приклади:

  • Аргентина — використання ШІ збільшило швидкість розгляду справ майже на 300%;
  • Єгипет — автоматичні транскрипції значно покращили роботу судів.

Ініціатива ЮНЕСКО для суддів, у межах якої навчено понад 36 тисяч працівників судової системи з 160 країн, допомогла у створенні та рецензуванні документа.

 Організація очікує, що нові стандарти сприятимуть відповідальному використанню ШІ та зміцненню довіри суспільства до судової системи.

суд штучний інтелект ШІ

