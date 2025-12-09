ЮНЕСКО представила руководящие принципы по использованию ИИ для судов и трибуналов

ЮНЕСКО представила рекомендации по использованию искусственного интеллекта в судах, чтобы обезопасить человеческое правосудие.

ЮНЕСКО опубликовала новые рекомендации по использованию систем искусственного интеллекта в судах и трибуналах. Документ должен обеспечить, чтобы ИИ помогал судьям, а не подрывал принципы справедливого правосудия, особенно на фоне роста количества нерассмотренных дел в мире.

В рекомендациях приведены 15 ключевых принципов и рекомендации для судебных учреждений и судей на всех этапах работы с ИИ — от разработки и внедрения до мониторинга и оценки.

ЮНЕСКО подчеркивает важность человеческого контроля, возможности аудита и этического применения технологий. Необходимость таких правил стала очевидной после инцидентов, когда генеративный ИИ создавал фальшивые аргументы, что приводило к задержкам и финансовым потерям — в частности, в Высоком суде Великобритании.

Организация также привела положительные примеры:

Аргентина — использование ИИ увеличило скорость рассмотрения дел почти на 300%;

Египет — автоматические транскрипции значительно улучшили работу судов.

Инициатива ЮНЕСКО для судей, в рамках которой обучено более 36 тысяч работников судебной системы из 160 стран, помогла в создании и рецензировании документа.

Организация ожидает, что новые стандарты будут способствовать ответственному использованию ИИ и укреплению доверия общества к судебной системе.

