  1. В мире

ЮНЕСКО представила руководящие принципы по использованию ИИ для судов и трибуналов

00:12, 9 декабря 2025
ЮНЕСКО представила рекомендации по использованию искусственного интеллекта в судах, чтобы обезопасить человеческое правосудие.
ЮНЕСКО представила руководящие принципы по использованию ИИ для судов и трибуналов
Фото: medianama.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ЮНЕСКО опубликовала новые рекомендации по использованию систем искусственного интеллекта в судах и трибуналах. Документ должен обеспечить, чтобы ИИ помогал судьям, а не подрывал принципы справедливого правосудия, особенно на фоне роста количества нерассмотренных дел в мире.

В рекомендациях приведены 15 ключевых принципов и рекомендации для судебных учреждений и судей на всех этапах работы с ИИ — от разработки и внедрения до мониторинга и оценки.

ЮНЕСКО подчеркивает важность человеческого контроля, возможности аудита и этического применения технологий. Необходимость таких правил стала очевидной после инцидентов, когда генеративный ИИ создавал фальшивые аргументы, что приводило к задержкам и финансовым потерям — в частности, в Высоком суде Великобритании.

Организация также привела положительные примеры:

  • Аргентина — использование ИИ увеличило скорость рассмотрения дел почти на 300%;
  • Египет — автоматические транскрипции значительно улучшили работу судов.

Инициатива ЮНЕСКО для судей, в рамках которой обучено более 36 тысяч работников судебной системы из 160 стран, помогла в создании и рецензировании документа.

Организация ожидает, что новые стандарты будут способствовать ответственному использованию ИИ и укреплению доверия общества к судебной системе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд искусственный интеллект ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Моральный ущерб от незаконных действий полиции, прокуратуры или суда — в Раде предлагают новый срок начисления компенсации

Насколько своевременной и эффективной будет защита нарушенных прав человека и гражданина в результате незаконных действий органов, осуществляющих оперативную и следственную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда, а значит, и компенсация морального ущерба, зависит от определенных факторов.

Правила покупки недвижимости: что и для кого изменится с нового года на самом деле, а что останется без изменений

Как выяснила «Судебно-юридическая газета», несмотря на слухи в соцсетях, заключение сделок с недвижимостью для обычных граждан останется таким же, как и ранее.

В Украине может появиться новый государственный праздник: какую дату сделают нерабочим днем

В Раде предлагают включить в статью 73 КЗоТ новый выходной: праздник в честь покровителя Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]