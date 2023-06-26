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Как вернуть переплату по военному сбору

16:36, 26 июня 2023
Для этого следует подать заявление, в котором, в частности, указать направление возврата этих средств.
Как вернуть переплату по военному сбору

ГНС в Черкасской области рассказывает, каким образом налоговый агент может вернуть или учесть в счет уплаты последующих платежей сумму излишне уплаченного военного сбора.

Условия возврата ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств определены ст. 43 НКУ.

Пунктом 43.3 НКУ определено, что обязательным условием для осуществления возврата сумм денежного обязательства и пени является представление налогоплательщиком заявления о таком возврате (кроме возврата излишне удержанных (уплаченных) сумм налога с доходов физических лиц, возвращаемых контролирующим органом на основании поданной налогоплательщиком налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (далее – налоговая декларация) за отчетный календарный год по результатам проведения перерасчета его общего годового налогооблагаемого дохода) в течение 1095 дней со дня возникновения ошибочно и/или излишне уплаченной суммы и/или пени.

Налогоплательщик подает заявление о возврате ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени в произвольной форме, в которой указывает направление перечисления средств: на счет налогоплательщика в банке, небанковскому предоставлятелю платежных услуг; на единый счет (при его использовании); на погашение денежного обязательства и/или налогового долга по другим платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, независимо от вида бюджета; возврат в наличной форме средств в случае отсутствия у налогоплательщика счета в банке, небанковскому предоставлятелю платежных услуг (п. 43.4 НКУ).

При этом п. 1 разд. III Порядка информационного взаимодействия Государственной налоговой службы Украины, ее территориальных органов, Государственной казначейской службы Украины, ее территориальных органов, местных финансовых органов в процессе возврата (перечисления) налогоплательщикам ошибочно и/или излишне уплаченных сумм денежных обязательств и пени, утвержденного приказом Минфина от 11.02.2019 №60 с изменениями и дополнениями предусмотрено, что заявление может быть подано плательщиком в территориальный орган ГНС в электронной форме посредством средств информационно-коммуникационных систем и с соблюдением требований законодательства в сферах защиты информации в информационно-коммуникационных системах, электронных доверительных услуг и электронного документооборота.

Согласно п. 43.5 НКУ контролирующий орган не позднее чем за пять рабочих дней до истечения двадцатидневного срока со дня подачи налогоплательщиком заявления готовит заключение о возврате причитающихся сумм средств из соответствующего бюджета и подает его для выполнения соответствующему органу, осуществляющему казначейское обслуживание бюджетных средств.

На основании полученного заключения орган, осуществляющий казначейское обслуживание бюджетных средств, в течение пяти рабочих дней осуществляет возврат ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и пени налогоплательщикам в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной финансовой политики.

В то же время, согласно п. 102.9 НКУ на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения, которое вводится в Украине, останавливается течение сроков, определенных НКУ, другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, кроме случаев, предусмотренных НКУ.

Вместе с тем, согласно пп. 69.9 п. 69 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ для налогоплательщиков и контролирующих органов останавливается течение сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, кроме случаев, предусмотренных пп. 69.9 п. 69 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

В соответствии с пп. 14.1.115 НКУ излишне уплаченные денежные обязательства – это суммы средств, которые на определенную дату зачислены в соответствующий бюджет сверх начисленных сумм денежных обязательств, предельный срок уплаты которых наступил на такую дату.

Учитывая изложенное, налоговый агент вправе вернуть или учесть в счет уплаты последующих платежей только ту сумму излишне уплаченного военного сбора, которая была перечислена в бюджет свыше суммы денежных обязательств, предельный срок уплаты которой наступил на такую дату.

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