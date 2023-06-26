НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета Михаила Головко на получении взятки

Председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей главы ВГА разоблачили на получении взятки.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали главу Тернопольского областного совета Михаила Головко.

Председателя облсовета и двух заместителей главы ВГА разоблачили «на горячем».

Как сообщили в НАБУ, задержали главу Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольской военно-гражданской администрации на получении неправомерной выгоды.

«По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 млн грн у собственника предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета. После передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации задержали «на горячем», - говорится в сообщении

В НАБУ не указывают имя, но, по данным СМИ, речь идет о Михаиле Головко.

Ранее мы сообщали, что НАБУ проводит обыски в Тернопольском облсовете.

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