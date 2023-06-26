У «Слузі народу» хочуть штрафувати за утримання укриттів в неналежному стані

У парламенті зареєстрували законопроєкт, яким пропонується запровадити штрафи в розмірі до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян за утримання укриттів у неналежному стані.

Група народних депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких голова правоохоронного комітету парламенту Сергій Іонушас зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9362-1 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, яким, серед іншого пропонується підвищити штраф за перешкоджання перевіркам представників ДСНС, а також запровадити штраф за утримання укриттів в неналежному стані.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 185-14 Створення перешкод у діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захист та встановити, що перешкоджання здійсненню перевірок представникам Державної служби з питань надзвичайних ситуацій тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В разі рецидиву протягом року після накладення стягнення, рахунок порушника може схуднути на 500-1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім цього зазначеним проєктом Кодекс про адміністративні правопорушення доповнюється новою статтею 175-3 Порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та передбачити штрафи за утримання укриттів у неналежному стані на перший раз від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а за рецидив від 500 до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян

Вимоги щодо утримання та експлуатації укриттів викладені у наказі МВС «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Згідно з документом, обладнання найпростіших укриттів має забезпечувати можливість безперервного перебування в них населення впродовж не менше 48 годин.

З цією метою найпростіші укриття забезпечуються:

місцями для сидіння (лежання) - лавками, нарами, стільцями, ліжками тощо;

ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

контейнерами для зберігання продуктів харчування;

виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);

резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);

первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);

засобами надання медичної допомоги;

засобами зв’язку і оповіщення (телефоном, радіоприймачем);

шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).

За змоги найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується саджати на строк від 3 до 8 років, якщо через закрите укриття загинули люди.

Автор: Ярослав Конощук

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