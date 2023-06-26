Оновили функціонал Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: деталі

Реалізовано значну кількість змін у функціоналі ДРРП.

Фото: solom.kyivcity.gov.ua

ДП «Національні інформаційні системи» 25 червня оновило програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Поточним оновленням реалізовано значу кількість змін у функціоналі, в тому числі, реалізовано можливість в рамках запиту за номером «Ідентифікатора об’єкта в ЄДЕССБ» автоматично отримати з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – ЄДЕССБ) відомості про технічні характеристики об’єкта будівництва, майбутнього об’єкта нерухомості, закінченого будівництвом об’єкта, а саме: тип об’єкта, загальну площу, житлову площу, відсоток готовності, адресу, тощо та документів ЄДЕССБ щодо запитуваного об’єкта речових прав.

Також здійснено оновлення інтерфейсу, довідників ДРРП, друкованих форм заяв та документів, що формуються у ДРРП під час проведення реєстраційних дій та надання інформації», - сказано у повідомленні.

Детальний опис змін:

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