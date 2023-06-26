У п'яти областях України можуть з’явитися платні дороги

Скільки коштуватиме проїзд і чи будуть регіональні відмінності в ціні, поки не повідомляють.

Україна готує технічно-економічне обґрунтування (ТЕО) для створення перших платних шляхів у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській і Полтавській областях. Вартість проекту становить $6,5 млрд. Про це повідомив глава Держагентства відновлення Мустафа Найєм на круглому столі у рамках конференції з відновлення України у Лондоні.

“Зараз робимо ТЕО для Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей. І це ТЕО готується за рахунок бюджетних коштів. Загальна вартість проекту становитиме близько 6,5 млрд”, – сказав Найєм.

Він зазначив, що це один з найперспективніших проектів в Україні. І уряд уже зареєстрував законопроект, який дає змогу його реалізувати. В участі зацікавлені компанії з ЄС.

Віце-президент Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсія Мора повідомив, що Міністерство відновлення, Агентство відновлення та IFC підписали меморандум про взаєморозуміння для розвитку системи платних доріг, що, на його думку, стане “критично важливим аспектом”.

Скільки коштуватиме проїзд платною дорогою, і чи будуть регіональні відмінності в ціні, поки невідомо.

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