«СЕТАМ» поновив аукціони з реалізації арештованого майна за виконавчими написами нотаріусів

ДП «СЕТАМ» поновив електронні аукціони, а також розпочинає прийняття заявок на реалізацію арештованого майна в рамках виконавчих проваджень з примусового виконання виконавчих написів нотаріусів.

Міністерство юстиції України повідомило, що ДП «СЕТАМ» поновив електронні аукціони з реалізації арештованого майна, переданого на реалізацію за виконавчими написами нотаріусів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Набрав чинності наказ Мін’юсту від 25.05.2023 №2011/5 щодо змін до наказу від 10.06.2022 року №2343/5.

Відповідно до наказу Мін’юсту, ДП «СЕТАМ» поновлює електронні аукціони, а також розпочинає прийняття заявок на реалізацію арештованого майна в рамках виконавчих проваджень з примусового виконання виконавчих написів нотаріусів.

Процедура подачі заявок на реалізацію майна за виконавчими написами нотаріусів для виконавців не буде відрізнятися від продажу іншого арештованого майна», - сказано у повідомленні.

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