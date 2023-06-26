Нововоронцовський райсуд Херсонської області поновив процесуальну діяльність

Відповідно до рішення ВРП, суд поновив процесуальну діяльність і працює в штатному режимі.

Джерело фото: Нововоронцовський районний суд Херсонської області

Нововоронцовський районний суд Херсонської області повідомляє, що відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 30.05.2023 року № 566/0/15-23, поновив процесуальну діяльність і працює в штатному режимі з 12 червня 2023 року.

Згідно із зазначеним рішенням ВРП з 1 червня 2023 року до Нововоронцовського районного суду Херсонської області передано територіальну підсудність судових справ:

Верхньорогачинського районного суду Херсонської області;

Великолепетиського районного суду Херсонської області;

Нижньосірогозького районного суду Херсонської області;

Новокаховського міського суду Херсонської області;

Каховського міськрайонного суду Херсонської області;

Горностаївського районного суду Херсонської області.

"Режим роботи суду з пн. – чт. з 08:00 до 17:00, пт. з 08:00 до 15:45, обідня перерва з 12:00 до 12:45.

Прийом документів та заяв здійснюється щоденно протягом робочого дня канцелярією (каб. № 1), які розташовані на першому поверсі Нововоронцовського районного суду Херсонської області.

Видача довідок, копій судових рішень та виконавчих листів щоденно з 08:00 до 14:00 год", - повідомили в суді.

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