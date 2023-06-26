У договорі про споживчий кредит заборонять вводити умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом, — законопроект Гетманцева

Також пропонується обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту.

Джерело фото: unian.net

На сьогодні фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка – більше 1000% річних. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев.

«Саме тому, ініціювали з колегами законопроєкт щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, яким передбачається:

обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту;

заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;

заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);

зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій», - пояснив він.

Автор: Наталя Мамченко

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