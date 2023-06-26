В Киеве фейковый «сантехник» ограбил пенсионерку и скрылся на Maserati

В столице задержали профессионального вора.

В Киеве правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении гражданину по факту совершения кражи, соединенного с проникновением в жилье (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый, представившись пенсионерке сантехником, обманом проник в ее квартиру и, отвлекая ее внимание, похитил сбережения потерпевшей в сумме 1000 долларов США и 40 000 гривен.

«Злоумышленника задержали «по горячим следам» после попытки скрыться на автомобиле марки «Maserati», которую последний использовал в своей «деятельности». По результатам следственных действий автомобиль и другие вещественные доказательства изъяты.

В рамках расследования правоохранители установили, что подозреваемый причастен к совершению аналогичных преступлений в Одесской и других областях. Также данное лицо проверяется на причастность к совершению краж на территории города Киева.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

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