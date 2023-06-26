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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

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Кабмин планирует выделить более 14 миллиардов гривен на строительство и ремонт дорог: есть условие

13:00, 26 июня 2023
Министры приняли решение о выделении более 14 миллиардов гривен на строительство и ремонт дорог и мостов, однако для использования средств требуется согласование Европейского инвестиционного банка.
Кабмин планирует выделить более 14 миллиардов гривен на строительство и ремонт дорог: есть условие

Кабинет министров планирует выделить более 14 миллиардов гривен на строительство и ремонт дорог. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №619 от 13 июня.

Указанным документом предусматривается открытие новой бюджетной программы «Развитие и восстановление инфраструктуры», на которую планируется выделить почти 18 миллиардов гривен. Программу планируется профинансировать за счет остатков средств от Европейского инвестиционного банка, выделенных для реализации отдельных инвестпроектов.

Из почти 18 миллиардов гривен министры планируют выделить 14,2 миллиарда гривен на новое строительство, реконструкцию, капитальный и текущий средний ремонт автомобильных дорог общего пользования государственного значения. В частности, планируется выделить более 16 миллионов гривен на ремонт на одном из участке трассы Киев-Чоп. 460 миллионов планируется потратить на строительство моста через реку Ирпень.

2,5 миллиарда предлагается направить в защиту объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса (трансформаторные подстанции, ТЭЦ и др.).

В то же время указанным постановлением поручено Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерством образования и науки обработать с Европейским инвестиционным банком возможность направления средств на указанные мероприятия.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», глава Госагентства восстановления Мустафа Найем сообщил, что в 5 областях Украины могут появиться платные дороги.

Автор: Ярослав Конощук

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