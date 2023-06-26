У Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки з липня або вересня: що відомо

Більшість членів Комітету з монетарної політики вважають ймовірним зниження облікової ставки на1-2 відсоткових пункта, починаючи з липня або вересня.

Зниження облікової ставки на 1-2 відсоткових пункта можна очікувати починаючи з липня або вересня. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Більшість членів КМП вважають ймовірним зниження облікової ставки на 1-2 в. п., починаючи з липня або вересня», - зазначають в НБУ.

Зазначається, що троє членів Комітету з монетарної політики побачили простір для зниження облікової ставки вже навіть в червні. На їхню думку, НБУ вже зараз може здійснити перші кроки зі зниження облікової ставки без ризиків втрати привабливості гривневих активів та посилення загроз для курсової стійкості.

Водночас сім членів Комітету на засіданні 14 червня висловилися за збереження облікової ставки на рівні 25%.

Вони зауважили, що робота трансмісійного механізму поліпшилася, а інтерес громадян до строкових гривневих інструментів – посилився. Проте, потенціал до зростання частки строкових депозитів у загальному обсязі вкладів населення ще не вичерпано.

«Поліпшення строкової структури й надалі знижуватиме загрози для курсової стійкості та підтримає стале зниження інфляції», - така думка більшості членів Комітету.

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