Пытался продать чужого ребенка в Европу за $25 000: ОГП раскрыл подробности преступной схемы

Житель Закарпатья подыскивал родителей с маленькими детьми и убеждал их продать.

Как сообщалось, на Закарпатье задержан мужчина, продававший на органы в Европу детей в возрасте 1-2 года. Офис Генпрокурора обнародовал подробности преступной схемы.

Так, при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении в законченном покушении на торговлю малолетними детьми с целью эксплуатации по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 УК Украины).

По данным следствия, житель Закарпатья подыскивал родителей с маленькими детьми и убеждал продать их для усыновления в одну из стран Евросоюза.

У мужчины был опыт работы в образовательных учреждениях. При общении с родителями – «потенциальными продавцами» – приводил достаточно аргументов, почему ребенку в условиях войны будет лучше уехать из страны.

Подозреваемый нашел женщину из Житомира. За продажу ее годовалого сына обещал 5 тыс. долларов. Предварительно предоставил аванс – 1 тыс долларов.

В целом, успешная сделка с ребенком должна была принести 25 тыс долларов», — говорится в сообщении.

Мужчину разоблачили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины на украинско-словацкой границе. Он вместе с матерью и мальчиком пытался пересечь контрольный пункт пропуска «Малые Селменцы».

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Продолжается комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления и причастных лиц.

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