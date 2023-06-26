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На територіях підтоплених областей не зареєстровано жодного випадку холери, — МОЗ

17:52, 26 червня 2023
На територіях Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного випадку холери.
На територіях підтоплених областей не зареєстровано жодного випадку холери, — МОЗ

На сьогодні на територіях Херсонської, Запорізької Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери. Про це повідомляє  Міністерство охорони здоров'я.

У відомстві назвали фейком та частиною ворожої ІПСО інформацію про начебто спалах холери в областях ,які постраждали від підтоплення.

МОЗ зазначило, що такі повідомлення зловмисники адресно розсилають користувачам через месенджери.

«На територіях вищезгаданих областей на базі Центрів контролю та профілактики хвороб сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози. Вздовж річища Дніпра та вздовж морського узбережжя щоденно проводиться моніторинг води поверхневих водойм. Наразі найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями зафіксовано в Одеській області», - розповіли в міністерстві.

МОЗ нагадало, що купатися чи використовувати таку воду для обробки харчових продуктів або господарських цілей не можна. Також заборонено вилов та вживання риби із забруднених водойм.

«В разі виявлення випадків холери Міністерство охорони здоров'я повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах», - пообіцяли у відомстві.

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