В липні температура прогнозується в межах від 20 до 25 градусів.

Фото: 5.ua

В Укргідрометцентрі повідомили, що середня місячна температура у липні очікується дещо вищою за норму, опадів буде норма або більше в залежності від регіону. Про це йдеться на офіційному сайт відомства.

У прогнозі на місяць сказано, що в Україні в липні 2023 року температура прогнозується в межах від 20 до 25 градусів тепла, в Карпатах 16-18 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 42-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101-170 мм. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях опади в межах норми, у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму дещо більше за норму. Середня місячна кількість опадів складає у західних, північних та Вінницькій областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на решті території країни - 37-75 мм (у південно-східних областях та в Криму місцями 23-36 мм).

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