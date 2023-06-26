Петиція із закликом підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів набрала 25 тис. голосів

Тепер на петицію повинен відреагувати президент Володимир Зеленський.

Електронна петиція щодо критичної ситуації з оплатою труда працівників апаратів судів 26 червня достроково набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, що петиція «Cтосовно критичної ситуації з приводу відтоку кадрового потенціалу із судової системи через вкрай низький рівень оплати праці найнижчої ланки державних службовців апаратів загальних місцевих та апеляційних судів, а саме секретарів судових засідань та помічників суддів», була розміщена на сайті Офісу Президента 10 квітня 2023 року.

Автор петиції – Терещенко Яна Вікторівна.

Як зазначила ініціатор у тексті петиції, зараз середня заробітна плата працівників апаратів місцевих загальних суддів складає близько 7 600 гривень. З відрахуванням податків – 6 100 гривень.

Розмір фактичної заробітної плати, наприклад, секретарів судових засідань у загальних місцевих судах становить 5 200 – 6 300 гривень.

Такий стан речей призводить до звільнення досвідчених працівників апаратів судів.

Відтак, тепер зазначену петицію повинен розглянути президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що з проханням підписати вказану петицію звертались як працівники апаратів судів, так і різні суддівські асоціації, а також Рада суддів України.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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