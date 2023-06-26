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Пригожин впервые вышел на связь: заявил, что «поход на Москву» был не для свержения власти

18:15, 26 июня 2023
По его словам, целью похода на Москву было не допустить уничтожение «Вагнера», и привлечь к ответственности всех лиц, «допустивших огромное количество ошибок» во время войны с Украиной.
Пригожин впервые вышел на связь: заявил, что «поход на Москву» был не для свержения власти

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выпустил первое заявление с момента окончания вооруженного мятежа в рф. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

Так, по словам Пригожина, около 30 вагнеровцев погибли во время обстрела тылового лагеря наемников со стороны минобороны рф.

Также в кремле планировали расформировать ЧВК. Поэтому Пригожин решил пойти марш-броском по городам рф. По его словам, целью похода на Москву было не допустить уничтожение «Вагнера», и привлечь к ответственности всех лиц, «которыми своими непрофессиональными действиями допустили огромное количество ошибок» во время войны с Украиной.

Во время мятежа ранены несколько боевиков «Вагнера». Погибли два кадровых военных, перешедших на сторону вагнеровцев.

Пригожин подтвердил, что разрешить ситуацию мирным путем предложил самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко.

Ранее мы писали, что Москва готовилась к осаде – был введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направлялись в Москву, поэтому там перекрывали дороги и выводили военную технику.

Однако Пригожин передумал и «дал заднюю» после переговоров с Лукашенко.

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