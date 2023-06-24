Мы разворачиваем колонны и идем в обратном направлении от Москвы, – заявление Пригожина

Пригожин заявил, что вагнеровцы разворачивают колонны и возвращаются в полевые лагеря.

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что они разворачивают колонны и возвращаются в полевые лагеря.

«В сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться. Понимая всю ответственность, что может быть пролита российская кровь, мы разворачиваем свои колонны и идем в полевые лагеря согласно плану», — заявил Пригожин.

Ранее стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщает РосСМИ.

Переговоры продолжались в течение всего дня.

Так, Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории россии и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

«В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости разрешения кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко о приостановлении движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории россии и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в сообщении.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Ранее мы писали, что Москва готовится к осаде – введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направляются в Москву, поэтому там перекрывают дороги и выводят военную технику.

Добавим, что в Воронеже бьют по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.

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