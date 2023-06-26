Джо Байден впервые публично прокомментировал военный мятеж в рф

Лидер США подчеркнул, что Штаты и их ближайшие союзники не причастны к мятежу ПИК «Вагнера».

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подчеркнул, что США и их ближайшие союзники не причастны к мятежу ЧВК «Вагнера». Первое публичное заявление Байдена в Белом доме цитирует телеканал CNN.

Байден сказал, что поручил команде национальной безопасности внимательно следить за субботними событиями в россии и докладывать ему «ежечасно», а также подготовиться к разным сценариям развития событий.

Он также сообщил, что на выходных говорил с ключевыми союзниками США, чтобы убедиться, что у них все общее понимание событий.

«Они согласились со мной, что мы не дадим Путину ни одного повода… обвинить в этом Запад или обвинить в этом НАТО», – рассказал Байден о своих переговорах на выходных с союзниками.

«Мы четко дали понять, что мы не причастны к этому. Мы не имеем к этому никакого отношения. Это часть борьбы внутри российской системы», – отметил президент США.

Байден сказал, что еще слишком рано «делать окончательные выводы» о последствиях мятежа в рф.

«Мы будем продолжать оценивать последствия этих выходных и их влияние на россию и Украину, но еще слишком рано делать окончательный вывод о том, куда это все идет», – сказал Байден.

Он подчеркнул, что США очень важно оставаться в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами, продолжая следить за развитием ситуации.

«Конечный результат всего этого еще предстоит увидеть, но независимо от того, что будет дальше, я буду продолжать следить за тем, чтобы наши союзники и партнеры были тесно связаны с тем, как мы воспринимаем ситуацию и реагируем на нее. Важно, чтобы наши действия были полностью скоординированы», – сказал он.

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