Бюрократи у Нацагентстві з акредитації залишаються недоторканими і ховаються від відповідальності «за спиною» Міністра економіки Юлії Свириденко

Доки міністр економіки Юлія Свириденко розповідає на міжнародних форумах про інвестиційну привабливість України, чиновники у Мінекономіки покривають корупцію у Національному агентстві з акредитації.

Україна до жовтня 2023 року має виконати рекомендації Єврокомісії для початку переговорів про вступ до ЄС. І однією з ключових рекомендацій є створення дієвої системи боротьби з корупцією. Це є постійним акцентом у виступах європейських чиновників, однак українська влада анонсувала конкретні кроки лише стосовно судів. Що ж стосується бюрократів, які почувають себе «царями» у державних організаціях, то поки тут прогрес відсутній. Це, власне, констатував і єврокомісар, презентуючи доповідь з усною оцінкою України. За боротьбу з корупцією наша держава отримала «трійку».

Один з прикладів – ситуація з Національним агентством з акредитації, яке відповідає за те, наскільки безпечна для споживачів продукція надходить на український ринок.

Так, до «Судово-юридичної газети» звернулися суб’єкти господарювання, які повідомили про факти корупції у Національному агентстві з акредитації України (НААУ). Даний орган входить до сфери управління Міністерства економіки України, має досить широкі повноваження, відіграє важливу роль в українській економіці та євроінтеграційних процесах, впливає на права та інтереси інвесторів. Директора НААУ призначає Міністр економіки України.

Український бізнес неодноразово звертався до Міністерства економіки та міністра економіки України Юлії Свириденко стосовно корупційних проявів у НААУ.

Відповідні звернення про вчинення кримінального правопорушення керівництвом НААУ у встановленому порядку підприємці передали також до правоохоронних органів: Бюро економічної безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України тощо за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 364 та ст. 356 Кримінального кодексу України.

Мова йде про штучне затягування Національним агентством з акредитації та його керівником Сергієм Костюком розгляду документів, поданих суб’єктами господарювання. Дані документи у НААУ просто «губляться», відсутні терміни, які регламентують погодження таких документів, повністю відсутня прозорості у діяльності Агентства тощо. Зловживання монопольним становищем та відсутність належного регулювання, безвідповідальність призводять до створення корупційних ризиків. Наприклад, документи органу з оцінки відповідності ТОВ «ДЖИ-АВТО» лежать у НААУ з грудня 2022 року, тобто, з тих пір, як Юлія Свириденко призначила очільником НААУ Сергія Костюка. Описані факти підтвердилися також у ході журналістського розслідування.

Втім, реагування з боку Міністерства економіки досі немає. Все, що отримали підприємці – це формальну відповідь від заступника міністра Надії Бігун. Пані Бігун вирішила чомусь обмежитися лише поясненнями НААУ, з яких випливає, що у них «все добре», а керівник НААУ Сергій Костюк – й не керівник зовсім, а виконуючий обов’язки. Тож мати відповідний досвід, як того вимагає український закон і міжнародні норми, він не зобов’язаний. При цьому жодних додаткових пояснень від самого бізнесу ані Міністерство, ані персонально Надія Бігун не взяли.

Це викликає певний подив, адже йдеться про репутацію непересічного для економіки органу і, вочевидь, серйозні звинувачення мають бути ретельно перевірені.

Цікаво й те, що ані міністр економіки Юлія Свириденко, ані її заступники наразі не приймають представників бізнесу у свої приймальні дні, і комунікація з підприємцями відсутня. Чому відсутня – про це піде мова нижче.

Слід зазначити, що при призначенні Міністром економіки Юлією Свириденко керівником НААУ Сергія Костюка були допущені значні порушення процедури.

Так, для призначення він мав відповідати критеріям, що визначені статтею 6 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», а саме мати досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки.

Окрім вимог Закону, у НААУ визначені вимоги до персоналу, що залучений до процесу ухвалення рішення щодо акредитації (Методика «Управління персоналом з акредитації» (М-09.08.01). Ця Методика ухвалена відповідно до міжнародних вимог. Але, як виявляється, кандидатура Сергія Костюка не відповідала й цим актам.

Більш того, чиновники Мінекономіки в особі держсекретаря мінекономіки Віталія Петрука на запити про публічну інформацію з якихось причин вирішили приховати біографічну довідку Сергія Костюка, яка могла б свідчити, що його призначення відбулося у порушення передбаченої нормативними актами процедури.

Зауважимо, що директор НААУ за українським законодавством і міжнародними стандартами має бути призначений за результатами конкурсу, в ході якого мають бути перевірені його компетентність, доброчесність та відповідність іншим критеріям.

Однак Міністерство економіки України не проводило такий конкурс з 2020 року, а саме з тих пір, як за резонансних обставин було звільнено попереднього директора НААУ.

Замість цього Міністр економіки у грудні 2022 року призначила виконуючим обов’язки директора НААУ Сергія Костюка, який до цього у сфері акредитації ніколи не працював і не займав жодних посад у НААУ чи інших пов’язаних за сферою діяльності органах.

Як зазначає Віталій Петрук, Сергій Костюк не проходив перевірки ані на відповідність Закону «Про запобігання корупції», ані на відповідність Закону «Про очищення влади», ані будь-яких інших перевірок.

Такі перевірки мали б відбутися, хоча б з огляду на той факт, що у грудні 2014 року прокуратура Києва і Служба безпеки України затримували Костюка за підозрою у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитку держави у розмірі 23 млн гривень. На той час він був головою правління «Укргазвидобування». Згодом за рішенням суду його виправдали.

Посаду державного секретаря Міністерства економіки України займає згаданий Віталій Петрук, який, власне, й складає вказані листи-відмови у наданні біографічної довідки пана Костюка та іншої інформації стосовно роботи НААУ на запити ЗМІ та бізнесу.

І Віталій Петрук, і нинішній очільник НААУ Сергій Костюк у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Цікавою у цьому контексті є також і відповідь державного секретаря Міністерства економіки Віталія Петрука, який вказав, що підприємці начебто «не просили» керівництво Мінекономіки вислухати їх скарги на діяльність НААУ, хоча у розпорядженні нашого видання є відеозапис розмови, де підприємці просять на такий прийом їх записати.

Отже, у Міністерстві економіки приховують факт порушення законодавства при призначенні очільника НААУ, а також відмовляються реагувати на скарги бізнесу.

Наприклад, на просте прохання записати їх на прийом, бодай, і дистанційний – у Мінекономіки посилаються на необхідність «попереднього аналізу» хто та чому до них звертається.

Яким чином у такому випадку міністерство «намагається чути» бізнес – незрозуміло.

Складається враження, що чиновники Міністерства економіки мають певні власні переконання для того, щоб ігнорувати звернення стосовно корупційних проявів у Національному агентстві з акредитації.

Таким чином, посадові особи НААУ зловживаючи своїм службовим становищем, маніпулюють органами з оцінки відповідності. Можливість для таких маніпуляцій зумовлена відсутністю будь-яких термінів на погодження документів, складання договорів, монопольним становищем НААУ, а також небажанням Мінекономіки вжити будь-яких заходів з перевірки, що ж насправді відбувається у ввіреному йому органі.

Хоча таку перевірку здійснити нескладно, адже всі факти умисного затягування процесів проведення робіт з акредитації дуже легко перевірити в системах електронного документообігу Slack та DocProf, що впроваджені в НААУ.

Така ситуація у подальшому може призвести до розірвання угод про взаємне визнання з боку Європейської кооперації з акредитації, Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій та Міжнародного форуму з акредитації, що, в свою чергу, поставить хрест на підписанні Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods (ACAA) між Україною та ЄС, про яку не перший рік говорить Кабінет міністрів України, тобто на «промисловому безвізі».

