Илон Маск предлагал Цукербергу выкупить OpenAI за $97 млрд – подробности судебного дела

Судебные документы раскрыли подробности попытки Илона Маска привлечь гендиректора Meta Марка Цукерберга к выкупу OpenAI в 2025 году, а также обострение конфликта между Маском и OpenAI из-за ее трансформации в прибыльную компанию, что стало предметом рассмотрения в суде Северной Калифорнии.

Предложение Маска Цукербергу

В начале 2025 года Илон Маск предложил гендиректору Meta Марку Цукербергу присоединиться к выкупу OpenAI за $97,4 млрд. Маск направил письмо с намерениями, но ни Цукерберг, ни Meta его не подписали, как сообщает CNBC. Это предложение стало частью более широкой стратегии Маска по влиянию на будущее OpenAI.

Судебный конфликт между Маском и OpenAI

Информация о предложении выкупа появилась в рамках судебного дела, рассматриваемого в Северной Калифорнии. Судья разрешил OpenAI подать встречные иски против Илона Маска, который был соучредителем компании вместе с Сэмом Альтманом в 2015 году как некоммерческой организации. Маск выступает против превращения OpenAI в прибыльную компанию, что стало основой конфликта и привело к иску с его стороны.

Обвинения сторон и создание xAI

В 2023 году Маск основал xAI, которая позиционируется как конкурент OpenAI. В иске против OpenAI он обвинил бывших партнеров в нарушении первоначальных договоренностей и попытался заблокировать переход компании к прибыльной модели. OpenAI, в свою очередь, назвала попытки Маска выкупить компанию «фиктивными», утверждая, что они наносили ущерб ее репутации и бизнесу. Кроме того, OpenAI обвинила Маска в «преследовании» через судебные иски и публичные заявления в СМИ и социальных сетях.

Требования OpenAI относительно переписки с Meta

Согласно новым судебным документам, OpenAI добивается, чтобы суд обязал Meta предоставить переписку между компанией, ее руководством и Маском относительно возможной сделки по выкупу. Meta, со своей стороны, считает эти запросы чрезмерными и настаивает, что необходимые материалы должны быть получены непосредственно от Маска и xAI, избегая предоставления собственной переписки.

