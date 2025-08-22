Практика судов
  1. В мире

Илон Маск предлагал Цукербергу выкупить OpenAI за $97 млрд – подробности судебного дела

21:52, 22 августа 2025
Илон Маск предлагал Марку Цукербергу выкупить OpenAI за $97,4 млрд, но сделка не состоялась.
Илон Маск предлагал Цукербергу выкупить OpenAI за $97 млрд – подробности судебного дела
Фото: CNBC
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судебные документы раскрыли подробности попытки Илона Маска привлечь гендиректора Meta Марка Цукерберга к выкупу OpenAI в 2025 году, а также обострение конфликта между Маском и OpenAI из-за ее трансформации в прибыльную компанию, что стало предметом рассмотрения в суде Северной Калифорнии.

Предложение Маска Цукербергу

В начале 2025 года Илон Маск предложил гендиректору Meta Марку Цукербергу присоединиться к выкупу OpenAI за $97,4 млрд. Маск направил письмо с намерениями, но ни Цукерберг, ни Meta его не подписали, как сообщает CNBC. Это предложение стало частью более широкой стратегии Маска по влиянию на будущее OpenAI.

Судебный конфликт между Маском и OpenAI

Информация о предложении выкупа появилась в рамках судебного дела, рассматриваемого в Северной Калифорнии. Судья разрешил OpenAI подать встречные иски против Илона Маска, который был соучредителем компании вместе с Сэмом Альтманом в 2015 году как некоммерческой организации. Маск выступает против превращения OpenAI в прибыльную компанию, что стало основой конфликта и привело к иску с его стороны.

Обвинения сторон и создание xAI

В 2023 году Маск основал xAI, которая позиционируется как конкурент OpenAI. В иске против OpenAI он обвинил бывших партнеров в нарушении первоначальных договоренностей и попытался заблокировать переход компании к прибыльной модели. OpenAI, в свою очередь, назвала попытки Маска выкупить компанию «фиктивными», утверждая, что они наносили ущерб ее репутации и бизнесу. Кроме того, OpenAI обвинила Маска в «преследовании» через судебные иски и публичные заявления в СМИ и социальных сетях.

Требования OpenAI относительно переписки с Meta

Согласно новым судебным документам, OpenAI добивается, чтобы суд обязал Meta предоставить переписку между компанией, ее руководством и Маском относительно возможной сделки по выкупу. Meta, со своей стороны, считает эти запросы чрезмерными и настаивает, что необходимые материалы должны быть получены непосредственно от Маска и xAI, избегая предоставления собственной переписки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Марк Цукерберг Илон Маск OpenAI ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.

Состоялось первое заседание экспертной группы при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в правоохранительных органах и судах: определены задачи и руководство

В ходе первого заседания экспертной группы при Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти избрали руководство и определили направления работы.

Необходимость использования автомобиля для семейных нужд или работы не является безусловным основанием для неприменения лишения права управления – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что закон не содержит императивных ограничений на возможность лишения права управления автомобилем лиц, которым автомобиль нужен для осуществления ухода за другими людьми.

Обязан ли суд установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, освобождая его от уголовной ответственности по истечении сроков давности — позиция Верховного Суда

Прокурор и представитель потерпевших утверждали, что местный суд, закрывая производство в связи с истечением сроков давности, должен был констатировать факт совершения обвиняемым инкриминируемых ему преступлений.

Верховный Суд указал, что отсутствие приказа оккупационных властей о назначении обвиняемого директором предприятия не опровергает его виновности в коллаборационной деятельности

Доводы защитника о том, что на предприятии была практика исполнения обвиняемым обязанностей директора в период его отсутствия, не были приняты судом в качестве обстоятельства, оправдывающего обвиняемого.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва