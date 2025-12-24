Солидарная ответственность руководителя в банкротстве: Верховный Суд объяснил, как определять ее размер

Размер ответственности должен соответствовать фактическому ущербу кредиторам и может определяться только после завершения ликвидационной процедуры.

Верховный Суд в составе Кассационного хозяйственного суда сформулировал важную правовую позицию относительно применения части шестой статьи 34 Кодекса Украины по процедурам банкротства (КУзПБ).

КХС ВС подчеркнул: солидарная ответственность руководителя должника за несвоевременное обращение с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве имеет деликтную природу, а ее размер не может определяться формально — по сумме всех требований кредиторов, внесенных в реестр.

Размер такой ответственности должен соответствовать реальному объему вреда, причиненного кредиторам, то есть сумме непогашенных требований после завершения ликвидационной процедуры, а обращение с соответствующим заявлением до завершения реализации активов должника является преждевременным.

К такому выводу Верховный Суд пришел в деле № 902/1302/22.

Обстоятельства дела

Производство по делу о банкротстве ООО «Сат-Агро» было открыто в январе 2023 года по заявлению кредитора. Впоследствии должник был признан банкротом и открыта ликвидационная процедура. В деле был заменен кредитор, который в январе 2025 года обратился в суд с заявлением о возложении солидарной ответственности на двух лиц, которые в разные периоды исполняли полномочия руководителя должника.

Кредитор утверждал, что руководители нарушили требования ч. 6 ст. 34 КУзПБ, поскольку не обратились в суд с заявлением о банкротстве в месячный срок после возникновения угрозы неплатежеспособности. В результате заявитель просил взыскать с них солидарно более 43 млн грн — сумму, которую он определил как неудовлетворенные требования кредиторов.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления. Он пришел к выводу, что один из руководителей действовал добросовестно с учетом сезонного характера аграрной деятельности должника, а другой не мог быть осведомлен об угрозе неплатежеспособности сразу после назначения. Кроме того, суд учел особенности правового режима в период военного положения.

Апелляционный хозяйственный суд частично отменил это решение. Он признал, что один из руководителей допустил нарушение требований ч. 6 ст. 34 КУзПБ, и возложил на него солидарную ответственность в полном объеме заявленной суммы — более 43 млн грн, определив ее исходя из размера требований кредиторов, внесенных в реестр.

Позиция Верховного Суда

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе определение суда первой инстанции, однако по иным мотивам.

Ключевые правовые выводы Суда

1. Солидарная ответственность по ч. 6 ст. 34 КУзПБ имеет деликтную природу.

Она направлена на возмещение вреда, причиненного должнику и его кредиторам неправомерным бездействием руководителя, и должна применяться по общим принципам деликтного права.

2. Размер ответственности = размер вреда, а не сумма реестра требований.

Неправильным является автоматическое определение солидарной ответственности в размере всех денежных требований кредиторов без учета того, какая их часть может быть погашена за счет ликвидационной массы.

3. Достаточность активов должника исключает солидарную ответственность.

Если выявленное и реализованное в процедуре ликвидации имущество позволяет удовлетворить требования кредиторов, отсутствует сам факт вреда, а следовательно — и основания для ответственности руководителя.

4. Ответственность возможна только за непогашенный остаток.

В случае недостаточности активов должника размер солидарной ответственности должен определяться как разница между суммой требований кредиторов и фактическим размером ликвидационной массы, направленной на их удовлетворение.

5. Заявление до завершения ликвидации является преждевременным.

Пока не завершена реализация всех активов должника, не проведены расчеты с кредиторами и не установлен фактический размер непогашенных требований, суд объективно не может определить размер вреда. Поэтому обращение с требованием о солидарной ответственности на этой стадии является преждевременным и по этому основанию подлежит отклонению.

ВС также обратил внимание, что по делу продолжается рассмотрение споров о возвращении активов должника в ликвидационную массу, что дополнительно делает невозможным определение окончательного размера вреда.

Постановление Верховного Суда имеет существенное значение для практики банкротства, поскольку:

исключает формальный подход к привлечению руководителей к солидарной ответственности;

четко связывает ответственность с реальными последствиями для кредиторов;

защищает от ситуаций, когда на руководителя возлагается ответственность, превышающая фактически причиненный вред или даже при его отсутствии;

устанавливает процессуальный ориентир относительно момента, когда такое требование может быть заявлено.

Верховный Суд фактически подтвердил: солидарная ответственность в банкротстве — это не карательный механизм, а инструмент компенсации реальных убытков, который может применяться только после завершения ключевых этапов ликвидационной процедуры.

Постановление вступило в законную силу с момента принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

