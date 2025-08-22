Ілон Маск пропонував Цукербергу викупити OpenAI за $97 млрд – подробиці судової справи

Ілон Маск пропонував Марку Цукербергу викупити OpenAI за $97,4 млрд, але угода не відбулася.

Фото: CNBC

Судові документи розкрили подробиці спроби Ілона Маска залучити гендиректора Meta Марка Цукерберга до викупу OpenAI у 2025 році, а також загострення конфлікту між Маском та OpenAI через її трансформацію в прибуткову компанію, що стало предметом розгляду в суді Північної Каліфорнії.

Пропозиція Маска до Цукерберга

На початку 2025 року Ілон Маск запропонував гендиректору Meta Марку Цукербергу долучитися до викупу OpenAI за $97,4 млрд. Маск надіслав лист із намірами, але ні Цукерберг, ні Meta його не підписали, як повідомляє CNBC. Ця пропозиція стала частиною ширшої стратегії Маска щодо впливу на майбутнє OpenAI.

Судовий конфлікт між Маском та OpenAI

Інформація про пропозицію викупу з’явилася в рамках судової справи, що розглядається в Північній Каліфорнії. Суддя дозволив OpenAI подати зустрічні позови проти Ілона Маска, який був співзасновником компанії разом із Семом Альтманом у 2015 році як неприбуткової організації. Маск виступає проти перетворення OpenAI на прибуткову компанію, що стало основою конфлікту та призвело до позову з його боку.

Звинувачення сторін та створення xAI

У 2023 році Маск заснував xAI, яка позиціонується як конкурент OpenAI. У позові проти OpenAI він звинуватив колишніх партнерів у порушенні початкових домовленостей та спробував заблокувати перехід компанії до прибуткової моделі. OpenAI, у свою чергу, назвала спроби Маска викупити компанію “фіктивними”, стверджуючи, що вони шкодили її репутації та бізнесу. Крім того, OpenAI звинуватила Маска в “переслідуванні” через судові позови та публічні заяви в ЗМІ та соціальних мережах.

Вимоги OpenAI щодо листування з Meta

Згідно з новими судовими документами, OpenAI домагається, щоб суд зобов’язав Meta надати листування між компанією, її керівництвом і Маском стосовно можливої угоди про викуп. Meta, зі свого боку, вважає ці запити надмірними та наполягає, що необхідні матеріали мають бути отримані безпосередньо від Маска та xAI, уникаючи надання власного листування.

