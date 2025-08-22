Практика судов
Чиновница из Винницкой области «переплатила» 300 тысяч гривен за учебный комплекс «Школа-FPV» — полиция

23:51, 22 августа 2025
По данным следствия, она заключила договор на поставку учебно-тренировочного комплекса «Школа-FPV» по цене значительно завышенной от рыночной.
Иллюстративное фото из открытых источников
В Винницкой области сотрудницу коммунального учреждения подозревают в растрате почти 300 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Так, правоохранители разоблачили 25-летнюю уполномоченную по публичным закупкам одного из коммунальных учреждений Жмеринского района в растрате бюджетных средств.

По данным следствия, она заключила договор на поставку учебно-тренировочного комплекса «ШКОЛА-FPV» по цене, значительно завышенной по сравнению с рыночной. Несмотря на осведомленность о неправомерном завышении стоимости, должностное лицо признало предпринимателя победителем закупки.

В результате местный бюджет понес убытки на сумму почти 300 тысяч гривен.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в условиях военного положения.

Согласно санкции статьи, подозреваемой грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с дополнительным наказанием — запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

