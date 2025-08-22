Чиновница из Винницкой области «переплатила» 300 тысяч гривен за учебный комплекс «Школа-FPV» — полиция

По данным следствия, она заключила договор на поставку учебно-тренировочного комплекса «Школа-FPV» по цене значительно завышенной от рыночной.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области сотрудницу коммунального учреждения подозревают в растрате почти 300 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Так, правоохранители разоблачили 25-летнюю уполномоченную по публичным закупкам одного из коммунальных учреждений Жмеринского района в растрате бюджетных средств.

По данным следствия, она заключила договор на поставку учебно-тренировочного комплекса «ШКОЛА-FPV» по цене, значительно завышенной по сравнению с рыночной. Несмотря на осведомленность о неправомерном завышении стоимости, должностное лицо признало предпринимателя победителем закупки.

В результате местный бюджет понес убытки на сумму почти 300 тысяч гривен.

Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в условиях военного положения.

Согласно санкции статьи, подозреваемой грозит от 5 до 8 лет лишения свободы с дополнительным наказанием — запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.