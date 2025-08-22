Практика судів
Посадовиця з Вінниччини «переплатила» 300 тисяч гривень за навчальний комплекс «Школа-FPV» — поліція

23:51, 22 серпня 2025
За даними слідства, вона уклала договір на постачання навчально-тренувального комплексу «Школа-FPV» за ціною, значно завищеною від ринкової.
На Вінниччині посадовицю комунального закладу підозрюють у розтраті майже 300 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, правоохоронці викрили 25-річну уповноважену особу з публічних закупівель одного з комунальних закладів Жмеринського району у розтраті бюджетних коштів.

За даними слідства, вона уклала договір на постачання навчально-тренувального комплексу «ШКОЛА-FPV» за ціною, значно завищеною від ринкової. Попри обізнаність щодо неправомірного завищення вартості, посадовиця визнала підприємця переможцем закупівлі.

У результаті місцевий бюджет зазнав збитків на суму майже 300 тисяч гривень.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану.

Згідно із санкцією статті, підозрюваній загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з додатковим покаранням — забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

