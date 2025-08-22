В Черкасской области предприниматель поставлял школам уголь ненадлежащего качества — убытки более чем на 776 тысяч гривен

Предприниматель предстанет перед судом за присвоение бюджетных средств при поставке некачественного угля в учебные заведения и культуру.

Полицейские Черкасской области сообщили о подозрении 50-летнему директору частного предприятия в присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, предприниматель заключил договоры на поставку угля в учебные заведения и музеи Умани. Вместо топлива, которое должно было соответствовать требованиям ДСТУ, он поставил твердое топливо низкого качества. В результате местному бюджету нанесен ущерб на сумму более 776 тысяч гривен.

Фигуранту инкриминируют ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества в крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком до трех лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога — 242 240 гривен.

Досудебное расследование продолжается.

