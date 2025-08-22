На Черкащині підприємець постачав школам вугілля неналежної якості — збитки на понад 776 тисяч гривень

Підприємець постане перед судом за привласнення бюджетних коштів під час постачання неякісного вугілля до закладів освіти та культури.

Поліцейські Черкаської області повідомили про підозру 50-річному директору приватного підприємства у привласненні бюджетних коштів. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, підприємець уклав договори на постачання вугілля до навчальних закладів та музеїв Умані. Замість палива, що мало відповідати вимогам ДСТУ, він поставив тверде паливо низької якості. Внаслідок цього місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 776 тисяч гривень.

Фігуранту інкримінують ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до трьох років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави — 242 240 гривень.

Досудове розслідування триває.