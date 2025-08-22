Практика судов
«Заочные» штрафы до 170 тысяч грн: бюджет может значительно пополниться за счет призывников и военнообязанных за границей

14:30, 22 августа 2025
«Уголовные» штрафы будут достигать 170 тысяч грн, а для наказания необязательно физическое присутствие призывника или военнообязанного в Украине.
«Заочные» штрафы до 170 тысяч грн: бюджет может значительно пополниться за счет призывников и военнообязанных за границей
Кабмин предлагает при физическом отсутствии призывников и военнообязанных в Украине проводить их уголовное преследование и налагать наказания. Уголовные штрафы будут достигать 170 тысяч грн.

Соответствующий законопроект 13673 зарегистрировал в Верховной Раде Кабмин.

В законе о правовом режиме военного положения правительство предлагает предусмотреть, что призывники, военнообязанные и резервисты за нарушение установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины в условиях военного положения несут ответственность.

Новая статья 337-1 Уголовного кодекса будет предусматривать именно уголовную ответственность за нарушение призывником, военнообязанным или резервистом установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины.

А именно, умышленное нарушение призывником, военнообязанным или резервистом установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения – будет наказываться штрафом до 51 000 грн или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Вместе с тем, лицо будет освобождаться от уголовной ответственности, если оно в течение месяца с момента завершения установленного срока пребывания за пределами Украины вернулось и до сообщения ему о подозрении добровольно заявило о случившемся правоохранительному органу.

В примечании предлагается определить, что не является преступлением несоблюдение срока пребывания за пределами Украины в случае его истечения после прекращения или отмены военного положения.

Также правительство предлагает ввести в Уголовный кодекс новую часть 4 статьи 332-2, которая будет предусматривать ответственность за пересечение границы с «неправильными документами».

Так, предлагается наказывать штрафом до 170 тысяч грн или лишением свободы на 3 года лиц за пересечение или попытку пересечения государственной границы в условиях военного или чрезвычайного положения – в том числе в пунктах пропуска:

  • без соответствующих документов
  • или с использованием поддельного документа
  • или содержащего недостоверные сведения о лице
  • или без разрешения соответствующих органов власти.

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно в течение 3 месяцев с момента пересечения границы вернулось и до сообщения ему о подозрении добровольно заявило о случившемся правоохранительному органу.

В УПК предлагается, чтобы в отношении таких лиц могло осуществляться специальное досудебное расследование, или расследование in absentia (в отсутствие), — это процедура, которая применяется, когда подозреваемый или обвиняемый находится в розыске. Это означает, что следственные действия и судебный процесс могут проводиться без физического присутствия человека.

По мнению главы МВД Игоря Клименко, введение таких изменений в часть 2 статьи 297-1 Уголовного процессуального кодекса по осуществлению специального досудебного расследования в отсутствие лица, также будет побуждать к добровольному возвращению лиц в Украину во избежание уголовной ответственности.

Напомним, осужденный обязан уплатить штраф в месячный срок после вступления приговора суда в законную силу. Исполнение этого вида наказания обеспечивают органы государственной исполнительной службы.

Таким образом, бюджет может значительно пополниться в случае, если этот законопроект будет принят.

Автор: Наталя Мамченко

