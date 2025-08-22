Практика судів
«Заочні» штрафи до 170 тисяч грн: бюджет може значно поповнитися за рахунок призовників та військовозобов’язаних за кордоном

14:30, 22 серпня 2025
«Кримінальні» штрафи будуть сягати до 170 тисяч грн, а для покарання необов’язкова фізична присутність призовника чи військовозобов’язаного в Україні.
Кабмін пропонує за фізичної відсутності призовників та військовозобов’язаних в Україні проводити їх кримінальне переслідування та накладати покарання. Кримінальні штрафи будуть сягати до 170 тисяч грн. 

Відповідний законопроект 13673 зареєстрував у Верховній Раді Кабмін.

У законі про правовий режим воєнного стану уряд пропонує передбачити, що призовники, військовозобов’язані та резервісти за порушення встановленого законодавством строку перебування за межами України в умовах воєнного стану несуть відповідальність.

Нова стаття 337-1 Кримінального кодексу буде передбачати саме кримінальну відповідальність за порушення призовником, військовозобов’язаним або резервістом встановленого законодавством строку перебування за межами України.

А саме, умисне порушення призовником, військовозобов’язаним або резервістом встановленого законодавством строку перебування за межами України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану – буде каратися штрафом до 51 000 грн або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Разом з тим, особа буде звільнятися від кримінальної відповідальності, якщо вона протягом місяця з моменту завершення встановленого строку перебування за межами України повернулась та до повідомлення їй про підозру добровільно заявила про те, що сталося, правоохоронному органу.

У примітці пропонується визначити, що не є злочином недотримання строку перебування за межами України в разі його закінчення після припинення або скасування воєнного стану.

Також уряд пропонує увести до Кримінального кодексу нову ч. 4 статті 332-2, яка передбачатиме відповідальність за перетин кордону з «неправильними документами».

Так, пропонується карати штрафом до 170 тисяч грн або позбавленням волі на 3 роки осіб за перетинання або спробу перетинання державного кордону в умовах воєнного або надзвичайного стану – у тому числі в пунктах пропуску:

  • без відповідних документів
  • або з використанням підробленого документа
  • чи такого, що містить недостовірні відомості про особу
  • чи без дозволу відповідних органів влади.

Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона протягом 3-х місяців з моменту перетинання кордону повернулась та до повідомлення їй про підозру добровільно заявила про те, що сталося, правоохоронному органу.

У КПК пропонується, аби стосовно таких осіб могло здійснюватися спеціальне досудове розслідування, або розслідування in absentia (за відсутності), — це процедура, яка застосовується, коли підозрюваний або обвинувачений перебуває в розшуку. Це означає, що слідчі дії та судовий процес можуть проводитися без фізичної присутності людини.

На думку очільника МВС Ігоря Клименка, уведення таких змін до ч. 2 статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу щодо здійснення спеціального досудового розслідування за відсутності особи, також спонукатиме до добровільного повернення осіб в Україну задля уникнення кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, засуджений зобов’язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили. Виконання цього виду покарання забезпечують органи державної виконавчої служби.

Таким чином, бюджет може значно поповнитися у випадку, якщо цей законопроект буде ухвалено.

Автор: Наталя Мамченко

