Верховная Рада двумя законами по-разному урегулировала вопрос ограничения доступа к данным предприятий в публичных электронных реестрах

16:37, 22 августа 2025
Оба принятых парламентом закона дополняют закон о публичных электронных реестрах одним и тем же подпунктом, касающимся ограничения публичного доступа к информации в реестрах в отношении определенного круга предприятий, но содержание этих дополнений разное.
Верховная Рада в один день, 21 августа, приняла сразу два закона, нормы которых касаются одного и того же предмета – ограничения доступа к информации в публичных электронных реестрах в отношении определенных категорий предприятий.

Более узко данный вопрос регулирует законопроект 13420 о внесении изменений в Налоговый кодекс о поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса (законопроект о Defence City).

Так, согласно принятой во втором чтении редакции с учетом поправки №1484, законопроект о Defence City дополняет пункт 2 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона «О публичных электронных реестрах» подпунктом 4, в соответствии с которым в течение действия военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены общий доступ ограничивается держателем соответствующего реестра в части информации (сведений) о резидентах Defence City в порядке, определенном Кабмином, к:

  • Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований,
  • Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество,
  • Государственному земельному кадастру,
  • Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины и т.д.
  • и другим определенным Кабинетом Министров Украины публичным электронным реестрам.

Другим законопроектом 11533, который также принят в целом как закон 21 августа, тот же пункт 2 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона «О публичных электронных реестрах» дополнен (опять-таки) подпунктом 4, в соответствии с которым в течение действия военного положения и в течение одного года после его прекращения или отмены в случаях, установленных законом, доступ к публичным электронным реестрам ограничивается в части информации (сведений) о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, держателем соответствующего реестра в порядке, определенном Кабмином.

Таким образом, оба принятых депутатами закона дополняют один и тот же закон об электронных реестрах одним и тем же подпунктом 4, но регулируют вопрос ограничения информации по-разному.

Законопроект 13420 дает Кабмину месяц на то, чтобы разработать и утвердить порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации (сведений) о резидентах Defence City. А законопроект 11533 – дает правительству 2 месяца на разработку порядка ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации (сведений) о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Автор: Наталя Мамченко

Верховная Рада Украины закон

